اخبار الزمالك اليوم 10-9-2019.. مرتضى: الشناوي نصب علينا.. وميتشو يعلن قائمة مواجهة بطل السنغال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي.نجح محمد سامح عبد المنعم لاعب الكاراتيه بنادى الزمالك في تحقيق المركز الأول في بطولة براعم الجيزة للكاراتيه التي أقيمت في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.أدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك فقرة تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بالنادي.حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي .شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي.هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، لاعبه السابق، أحمد الشناوي، مؤكدا أنه "نصب" على الفريق، بعد أن استلم 10 ملايين جنيه، مقدم عقده من الزمالك وهو ما يزيد على 500 ألف يورو.عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة لمدة ١٥ دقيقة مع اللاعبين على هامش المران المقام اليوم، حيث هنأ اللاعبين على الفوز بكأس مصر بالتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الأحمال وذلك علي هامش المران المقام حاليا، حيث اتفق ميتشو مع انطونيو على برنامج تأهيلي معين سيقوم اللاعبون بأدائه للتغلب علي الإجهاد بعد لقاء نهائي كأس مصر والاستعداد القوي للقاء بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا.