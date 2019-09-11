جرس المدرسة ضرب.. اليوم بدء العام الدراسي الجديد لتلاميذ النظام الجديد

تفتح اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها، لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي المُطبق عليهم نظام التعليم الجديد، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019 /2020 .





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، حيث أكدت هذه الخريطة الزمنية أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيستمر لمدة 37 أسبوع تقريبًا.





كما أوضحت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الاول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020.





أما الفصل الدراسي الثاني، فيستمر لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020.





تلقت الإدارات التعليمية بالقاهرة والمدارس التابعة لها اليوم، تعليمات رسمية من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، المقرر انطلاقه اليوم الأربعاء.





وقد تضمّنت هذه التعليمات: نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها وسلامة الطرق المؤدية لها، والتأكد من سلامة المباني والانتهاء من الصيانات البسيطة التي تقوم بها المدارس، وكذلك التأكد من سلامة دورات المياه ووسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث والتأكيد على مدى كفايته لأعداد الطلاب.





كما شدّدت التعليمات على ضرورة عمل خطة خاصة لكل مدرس، وتوزيع المنهج على شهور السنة والتحضير الجيد للدروس، وتوافر الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسي، وتسليم الجداول المدرسية للمعلمين.





وشملت التعليمات الاهتمام بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية وتحية العلم لما لها من أهمية في نفوس الطلبة والمعلمين وأن يكون المعلم قدوة حسنة للطلبة.





كما تم التشديد على حظر جمع أي مبالغ مالية منعًا للمساءلة القانونية.





وأصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2019 /2020.





ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلى: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية)، مناهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).





وأوضح القرار أن يتشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية؛ كما تضمن القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية.





وسمح القرار لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام.





وحظر القرار تطبيق أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف المناهج الواردة بالقرار.



