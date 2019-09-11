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رياضة

أول قرار من فايلر بعد وصول بعثة الأهلي لـ غينيا الاستوائية.. تعرف عليه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
فايلر - النادي الأهلي
فايلر - النادي الأهلي
عبد الحكيم أبوعلم
قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية عقب وصول بعثة الفريق إلي غينيا الاستوائية.

وتصل بعثة الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية ظهر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.

وفضل فايلر منح اللاعبين راحة خوفا من تعرض اللاعبين إلي الاجهاد بسبب طول مدة السفر والتي وصلت إلي 12 ساعة.

وأدي الفريق مرانه الأخير في القاهرة صباح أمس ، قبل إعلان المدير الفني عن قائمة الفريق التي تتجمع مساء الثلاثاء في مطار القاهرة للسفر إلى غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس، على ملعب من النجيل الصناعي، وسوف تقام المباراة على ملعب نجيل طبيعي.

وأكد مسئولو الأهلي أن الأجواء في غينيا في هذا التوقيت تشهد أجواء مناخية متقلبة، وسقوط أمطار غزيرة، وهو ما تم التأكيد عليه ومراعاته قبل السفر.

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