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أخبار العالم

أول رد فعل أوروبي على تصريحات نتنياهو عن ضم غور الأردن

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:13 م
تحركات أوروبا ضد
تحركات أوروبا ضد نتنياهو ضعيفة إلى الآن
محمد علي
في أول تصريح للاتحاد الأوروبي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم منطقة غور الأردن، اعتبر الاتحاد أن التصريحات تقوض عملية السلام وتزيد الأمور تعقيدًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن تعهد نتنياهو بضم أراض محتلة يقوض فرص السلام في المنطقة، ويقوض حل الدولتين، ويهدد أي اتفاق يتم التحضير له لتسوية النزاع في المستقبل.

غير أن الاتحاد لم يعلن عن خطواته التصعيدية القادمة بحق نتنياهو، إذا جاز أن يكون هناك تصعيد وفق الرؤية الأوروبية، وذلك في ظل مطالبات عربية بتحرك دولي ضد المساعي الإسرائيلية.

وصرح نتنياهو بأنه سيقود حملة لضم الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن المجاوراة للبحر الميت، وإنهاء حلم الفلسطينيين في هذا الجزء الأصيل من أرضهم، وذلك بغية حث ناخبيه على تأكيد الثقة به في الانتخابات القادمة.

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