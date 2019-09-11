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اقتصاد

رئيس المجلس التصديري: تطبيق العدالة خطوة مهمة لتنمية الصناعات اليدوية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم - آية الجارحي
قدم هشام الجزار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عرضا للهرم الذهبي لمحددات المنظومة للصناعات اليدوية"، خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار هشام الجزار خلال العرض إلى التعقيد في العلاقة بين أطراف الصناعة نفسها وهم "الحرفي والمصمم والجهة التسويقية" ومن ثم تأتي أهمية توحيد جهود جميع الأطراف المعنية للنهوض بالقطاع حيث إن معظمه من المشروعات متناهية الصغر وأغلبها غير رسمي. 


وتابع: "كذلك دراسة تنامي التجارة الالكترونية التي تشجع على العمل الفردي من إنتاج وتسويق وبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، والاهتمام بدراسة وتطبيق مبادئ التجارة العادلة وكلها أمور ينبغي ان تتضافر فيها الجهود لمواجهتها والوصول إلى أفضل الحلول والآليات الأمثل لتطبيقها.

أقيمت الندوة بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية واليدوية لاستعادة مكانتها التي تليق بمصر وبتاريخ تلك الصناعة بحضور كافة الأطراف والجهات المعنية بالقطاع وعلى رأسهم المجلس التصديري للحرف اليدوية.

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