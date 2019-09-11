نشرة الفن.. حقيقة صفع حكيم لموظف .. والد الطفل ياسين: نشرت فيديو لكشف حقيقة جدة ابنى.. وأحدث ظهور لـ محمد رمضان وأحمد فهمى

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
تامر عاشور والمنتجة سارة الطباخ مع المذيعة راندا جبر
نشر الفنان تامر عاشور، فيديو وهو يغني بجانب المنتجة سارة الطباخ رئيسة مجلس إدارة شركة "ايرث برودكشن" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا: "الليلة الساعة 9 مساء الجزء الأول من لقاء "ذا انسيدر" بالعربي مع المنتجة سارة الطباخ و المذيعة راندا جبر.
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في أول يوم مدرسة.. ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل
نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر صفحتها على إنستجرام، صورة مجمعة لشقيقها الراحل فريد المرشدي وابنته "قسمت"، وهي ابنة الفنانة داليا البحيري.
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امير عبد الباقي والد الطفل ياسين: نشرت فيديو تنفيذ حكم الحضانة على ابنى لاكشف حقيقة جدته
قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين إنه تعمد نشر الفيديو الذي ظهر فيه نجله وهي يبكي اثناء تنفيذ حكم الحضانة لصالح جدته عبر الفيسبوك لكي يكشف حقيقة مشاعر ياسين اتجه عائلة والدته.
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وفاة الفنان اليمنى هود العيدروس بعد صراع مع المرض
توفى الفنان اليمنى هود العيدروس، أمس الثلاثاء، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.
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من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له من إحدى سياراته بلوك كاجوال عبارة عن تيشيرت أبيض ونظارة شمس.
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حقيقة صفع حكيم لموظف بنقابة الموسيقيين على وجهه
علم "صدى البلد" أن ما تردد حول صفع حكيم لموظف بنقابة المهن الموسيقية مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأوضح المصدر أن حكيم دخل في مشادة مع الموظف بسبب البيان الذي أصدرته النقابة واتهمت من خلاله حكيم بفبركة حادث إنقلاب سيارته ولكن الأمر لم يتطور إلى اشتباك بالأيدي أو صفع على وجهه كما ردد البعض.
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ماجد المصري: مسلسل بحر من خيال المؤلف ولا يمت للواقع بصلة
قال النجم ماجد المصري إن مسلسل "بحر" الذي يعرض على قناة "الحياة" من خيال المؤلف وليس من الواقع.
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هشام ماجد برفقة إيمي سمير غانم.. والجمهور: صورة تحفة
نشر الفنان هشام ماجد صورة برفقة ايمي سمير غانم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "صورة من زمن البرد الجميل" وشارك أحد المتابعين بالتعليق: "صورة تحفة".
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نانسي عجرم لـ عاصي الحلاني بعد إصابته: "فريقك ناطرك"
حرصت النجمة نانسي عجرم علي الوقوف بجانب الفنان عاصي الحلاني بعد الإصابة وسقوطه من فوق حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
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في إسبانيا.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فهمى
نشرت المطرب أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو جديدا.
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تامر عاشور والمنتجة سارة الطباخ مع المذيعة راندا جبر
نشر الفنان تامر عاشور، فيديو وهو يغني بجانب المنتجة سارة الطباخ رئيسة مجلس إدارة شركة "ايرث برودكشن" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا: "الليلة الساعة 9 مساء الجزء الأول من لقاء "ذا انسيدر" بالعربي مع المنتجة سارة الطباخ و المذيعة راندا جبر.
لمزيد من التفاصيل
في أول يوم مدرسة.. ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل
نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر صفحتها على إنستجرام، صورة مجمعة لشقيقها الراحل فريد المرشدي وابنته "قسمت"، وهي ابنة الفنانة داليا البحيري.
لمزيد من التفاصيل
امير عبد الباقي والد الطفل ياسين: نشرت فيديو تنفيذ حكم الحضانة على ابنى لاكشف حقيقة جدته
قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين إنه تعمد نشر الفيديو الذي ظهر فيه نجله وهي يبكي اثناء تنفيذ حكم الحضانة لصالح جدته عبر الفيسبوك لكي يكشف حقيقة مشاعر ياسين اتجه عائلة والدته.
لمزيد من التفاصيل
وفاة الفنان اليمنى هود العيدروس بعد صراع مع المرض
توفى الفنان اليمنى هود العيدروس، أمس الثلاثاء، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.
لمزيد من التفاصيل
من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له من إحدى سياراته بلوك كاجوال عبارة عن تيشيرت أبيض ونظارة شمس.
لمزيد من التفاصيل
حقيقة صفع حكيم لموظف بنقابة الموسيقيين على وجهه
علم "صدى البلد" أن ما تردد حول صفع حكيم لموظف بنقابة المهن الموسيقية مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأوضح المصدر أن حكيم دخل في مشادة مع الموظف بسبب البيان الذي أصدرته النقابة واتهمت من خلاله حكيم بفبركة حادث إنقلاب سيارته ولكن الأمر لم يتطور إلى اشتباك بالأيدي أو صفع على وجهه كما ردد البعض.
لمزيد من التفاصيل
ماجد المصري: مسلسل بحر من خيال المؤلف ولا يمت للواقع بصلة
قال النجم ماجد المصري إن مسلسل "بحر" الذي يعرض على قناة "الحياة" من خيال المؤلف وليس من الواقع.
لمزيد من التفاصيل
هشام ماجد برفقة إيمي سمير غانم.. والجمهور: صورة تحفة
نشر الفنان هشام ماجد صورة برفقة ايمي سمير غانم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "صورة من زمن البرد الجميل" وشارك أحد المتابعين بالتعليق: "صورة تحفة".
لمزيد من التفاصيل
نانسي عجرم لـ عاصي الحلاني بعد إصابته: "فريقك ناطرك"
حرصت النجمة نانسي عجرم علي الوقوف بجانب الفنان عاصي الحلاني بعد الإصابة وسقوطه من فوق حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
لمزيد من التفاصيل
في إسبانيا.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فهمى
نشرت المطرب أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو جديدا.
لمزيد من التفاصيل