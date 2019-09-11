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فن

انتي بتشوهي سمعة بنات بلدك.. تعليقات صادمة على فيديو لـ صبا مبارك تظهر فيه بدون مكياج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:30 م
صبا مبارك
صبا مبارك
رنا اشرف
نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا لها، ظهرت فيه بلوك هادئ ودون مكياج وغير متكلفة وبشعر طبيعي وقوام رشيق.

وعلقت صبا مبارك على الفيديو، قائلة " اخر ايّام الصيفية ، no makeup, no problem #goodvibes #amman #lovejo"

وتباينت تعليقات متابعي صبا مبارك على الفيديوم ما بين الهجوم على إطلالتها والإعجاب بها، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

😏😏😏😏 الله يهديكي بس وتصيري تلبسي متل البنات المحترمة .. البنات الاردنيات مو هيك لبسهم انتي عم بتشوهي سمعة بنات بلدك بهاللبس .. عم تتشبهي بالغرب ليش ؟؟؟

بصراحه ما شاء الله عليكي تبارك الرحمن فيما خلق الله يحفظك من عيون الناس و يخليلك اهلك و ابنك ❤️

وشك جميل بدون مكياج و شعرك حلوو بطبيعته و شكلك مجنونه بس لذيذه.

بحب عودك جدا حافظي عليه بجد انتي قمر وكل حاجه بحبها فيكي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني 2019.

وشاركت صبا مبارك في بطولة مسلسل "عبور"؛ مع سامر إسماعيل، ورنا جمول، ومنصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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