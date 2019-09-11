مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لدعم مبادرة الرئيس لانهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توزيع 1462 جهاز قياس سمع على الوحدات الصحية بمحافظة الجمهورية، كما تم تدريب الفريق الطبي القائم على المبادرة الرئاسية لعلاج ضعاف السمع نهاية سبتمبر، كما تتم دراسة إمكانية بناء مصنع لقواقع السمع والأجزاء الخاصة بها في مصر،.



وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة زراعة القوقعة تستهدف 5000 طفل سنويًا، ومشيرةً إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تخاطب لتدريب الأسرة على التعامل مع الطفل بعد زراعة القوقعة، حيث يحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب لا تقل عن 3 مرات أسبوعيًا لمدة عامين، مع توفير برامج "سوفت وير" للأمهات وتدريبهن عليها، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدخال قياس السمع عند الولادة بجانب التطعيمات الرئيسية الموجودة بشهادة ميلاد الأطفال حديثي الولادة.



وشدت الوزارة على أنه لم يكن من الممكن البدء في التأمين الصحي الشامل الجديد دون المبادرات الرئاسية الصحية والتي نجحت بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، وهو ما أكده الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية وقت زيارته لمصر وتشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع بناء الإنسان المصري وخاصة في الصحة من أولويات الدولة المصرية، مؤكدةً أن هذه المبادرات سيكون لها مردود إيجابي على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.



وكشفت الوزارة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.



وقالت الوزارة إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.



تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.