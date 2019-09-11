4 لاعبين يهددون عرش عميد لاعبي العالم لـ أحمد حسن.. تعرف عليهم

انفرد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بلقب "عميد لاعبي العالم" على صعيد المشاركات الدولية لأكثر من 7 سنوات برصيد 184 مباراة، كان آخرها عام 2012، إلا أن هذا اللقب أصبح مهددًا من الصقر في الفترة المقبلة بعد دخول عددًا من اللاعبين في دائرة المنافسة مع تبقي عدد قليل من المباريات لهم.





أول المهددين وأهمهم هو الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بعد المباراة التي شارك فيها مع منتخب بلاده أمام جزر فارو، أصبح يملك 167 مباراة دولية، ليتقدم إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية، رقم مواطنه إيكر كاسياس، ومبتعدًا بـ 17 عن الوصول إلى رقم أحمد حسن.





يضاف إلى قائمة المهددين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله في أخر مبارياته إلى 159 مباراة دولية، ليتساوي مع الحارس المصري عصام الحضري في المركز السادس عشر.





وجاءت قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في العالم على النحو التالي:

1- المصري أحمد حسن : 184 مباراة

2- السعودي محمد الدعيع : 178 مباراة

3- المكسيكي كلاوديو سواريز : 177 مباراة

4- الإيطالي جيانلويجي بوفون : 176 مباراة

5- الكويتي بدر المطوع: 176 مباراة

5- العماني أحمد مبارك: 176 مباراة

7- المصري حسام حسن : 170 مباراة

8- الإكوادوري إيفان هورتادو : 168 مباراة

9- الإسباني سيرخيو راموس: 167 مباراة

9- الإسباني إيكر كاسياس ": 167 مباراة