منى الشاذلي عن أول ألبوم لـ أصالة.. وزعته على أصحابي وقلتلهم نضفوا ودانكم.. فيديو

حكت الإعلامية منى الشاذلي، عن قصتها مع أول ألبوم تصدره الفنانة أصالة نصري، قائلة: "دي أول مرة أحكي القصة دي".



وأوضحت منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» خلال استضافتها الفنانة أصالة نصري، أنها اشترت الكثير من النسخ لألبوم أصالة، ووزعته على زميلاتها في الجامعة، مضيفة: "قلتلهم نضفوا ودانكوا، واسمعوا مطربة جديدة اسمها أصالة".



وأنتج أول ألبوم للفنانة أصالة عام 1993، وضم مجموعة من الأغاني منها أغنية "سامحتك كتير" وشارك في كتابة أغاني الألبوم الفنان عبد الوهاب محمد، وألحان الفنان سيد مكاوي.

