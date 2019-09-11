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رياضة

نبيل الحلفاوي يوضح سبب عدم تهنئته لـ الزمالك بفوزه بـ كأس مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:18 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
إسماعيل محمود
كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن سبب عدم تهنئته للزمالك ، وذلك بعد فوزه ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخ النادي الأبيض.

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر ، وذلك بعد فوزه على حساب نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة ،في المباراة التي جمعت الناديين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكتب الحلفاوي في التغريدة الذي نشرها على حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "لم يتسن لي أثناء انشغالي تهنئة الزمالك على الفوز بالكأس (بطولته المحببة)".

وتابع: "ألف مبروك، وبمناسبة إشادة الجميع بأداء الزمالك، نتمنى في السوبر أداءً مماثلا من الأهلي، لنشهد مباراة رفيعة المستوى،
مش مهم النتيجة، الأهلي يكسب أو الزمالك يخسر، ماتفرقش، المهم نستمتع بماتش حلو".

ويلاقي الأهلي ، نظيره الزمالك الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري ، في مباراة بطولة كأس السوبر لموسم 2017-2018.

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