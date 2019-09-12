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أخبار العالم

هل سيفعلها ترامب ؟ الرئيس الأمريكي يدرس خطة ماكرون للاتفاق مع إيران

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:14 ص
ترامب وبومبيو وبولتون
ترامب وبومبيو وبولتون
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، اليوم الخميس، عن أن الرئيس الأمريكي يدرس خطة قدمها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف خفض حملة الضغط القصوى على إيران. 

ونشرت الصحيفة الأمريكية، تفاصيل الخطة الفرنسية، مشيرةً إلى أن الرئيس أظهر انفتاحًا على خطة ماكرون، التي تتضمن توفير حد ائتماني لإيران بقيمة 15 مليار دولار. 

وقالت الصحيفة إن الخطة الفرنسية تشترط على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وعدم تهديد الأمن والملاحة في الخليج ومياه مضيق هرمز، إضافة إلى التزام طهران بمحادثات الشرق الأوسط في المستقبل. 

وأوضحت "ديلي بيست" أن مسئولي الخارجية الأمريكية وعلى رأسهم الوزير مايك بومبيو منفتحون على الخطة الفرنسية بشأن طهران.

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