حكاية مصرى آخر يحب الأميرة ديانا.. فيديو





واضاف زاهي حواس خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس قائلا "صورنى أحد المصورين صورًا كثيرة أنا والاميرة ديانا وكانت تعبر عن حبى لها وكتبت الصحف تعليقًا على الصورة " مصرى آخر يحب الأميرة ديانا".



موضحا أن عمر الشريف وأحمد رجب، وأنيس منصور كانوا شخصيات لم تتكرر فى حياته، لافتًا إلى أنه يصاحب كل الفنانين والمشاهير خلال زيارتهم لمصر.



وأشار زاهى حواس، ، إلى أن زيارة الفنان العالمي ويل سميث لمصر قلبت الدنيا كلها، وجاءت بناء على دعوتى له منذ 11 سنة أثناء تكريمى.





أكد عالم الآثار، زاهى حواس أن زيارات أوباما وشاكيرا والأميرة ديانا لمصر كانت من أهم الزيارات التى يعتز بها.