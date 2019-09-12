هشام ماجد يوجه رسالة لـ احمد فهمي و هنا الزاهد.. شاهد

نشر الفنان هشام ماجد صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".الصور تجمع هشام ماجد مع هنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل زفافهما، وعلق عليها: "ربنا يباركلكم ويسعدكم".يذكر أن معظم أعمال هشام ماجد الفنية كانت مع أحمد فهمي وشيكو واشتركوا في فيلم بعنوان "سمير وشهير وبهير"، تم عرضه في عام 2010 وحقق نجاحًا كبيرًا وفيلم "ورقة شفرة" تم عرضه في عام 2008.ومن آخر أعمال هشام ماجد هو مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وعرض خلال شهر رمضان الماضي.