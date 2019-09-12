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منوعات

مدرس ثانوى يمسح الماكياج من وجوه التلميذات..لهذا السبب..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر قيام مدرس بإحدى المدارس الثانوية الصينية، يمسح مستحضرات التجميل من وجوه التلميذات قبل دخولهن حرم المدرسة.

وبعد انتشار الفيديو على الإنترنت بصورة ملحوظة، كشف متحدث بإسم المدرسة أن هناك عددا كبيرا من التلميذات حضرن الى المدرسة و الماكياج على وجوههن، فكان قرار إدارة المدرسة بمنع ذلك.

وبالفعل وقفت التلميذات أمام المعلم، الذي كان يحمل قطعة القماش مبللة، ويمسح بها الماكياج من على وجه التلميذات من أجل السماح لهن بالدخول للمدرسة.

يذكر أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الإجتماعى الصينية بكثافة.

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