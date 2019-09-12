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أخبار البلد

برعاية السياحة والشباب والرياضة.. تفاصيل استضافة الأهرامات لأهم بطولات الاسكواش بالعالم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:00 م
الأهرامات
الأهرامات
محمد الاسكندرانى
ترعى هيئة تنشيك السياحة ووزارة الشباب والرياضة المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل بطولتي "‎‎سي أي بي" بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و " سي أي بي" مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية، رجال المقرر انطلاقة منتصف الشهر الجاري 15 سبتمبر بأحد فنادق القاهرة .

من المقرر أن تقام البطولة تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 ولأول مرة بالتاريخ، تم رفع هذا العام القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " إلى 430 ألف دولار لتصبح أعلى من قيمة جوائز بطولة العالم للرجال.

يشارك في المؤتمر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد يوسف, رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وهشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجاري الدولي CIB وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB و عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش وليي بيتشيل رئيس العمليات – الاتحاد الدولي لمحترفين الاسكواش وعمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS بالإضافة إلى أبطال مصر للاسكواش، علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل البطولتين والجوائز المالية خلال المؤتمر، والكشف عن خطة اللجنة المنظمة من أجل تقديم البطولتين بصورة تليق باسم مصر أمام العالم. كما يشهد المؤتمر قرعة البطولتين.

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