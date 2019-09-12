التعليم: تقييم مدى نجاح النظام الجديد بمقاييس علمية بعد عامين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم قياس نجاح النظام الجديد وتحديد مرتبة مصر فى التصنيفات العالمية بمقاييس علمية ، للصف الرابع الابتدائى بتقييم مهارات القرائية والحسابية وذلك بعد عامين من الآن .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد عامين سيكون تلاميذ الصف الثانى الابتدائى الحاليون المطبق عليهم نظام التعليم الجديد وصلوا للصف الرابع الابتدائي وبالتالي يمكن وقتها تقييم نظام التعليم الجديد .



أما بشأن تدريب المعلمين، قالت وزارة التربية والتعليم "إن معلمى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى تلقوا دورات تدريبية تنشيطية لتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق، وكيفية توجيه الطلاب للاعتماد على الفهم والابتكار والبحث، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى على الكتب الجديدة (متعددة التخصصات – الرياضيات)".