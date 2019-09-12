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تعليم

التعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الحالي إلكترونية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:17 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 ستعقد إلكترونيًا .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن الامتحانات ستتم هذا العام بنظام التقييم الجديد، مشيرةً إلى أنه بالنسبة لتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى فسيتم طبقًا للخطة الزمنية التي حددتها الوزارة لتبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر ديسمبر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه ، يتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.

كانت وزارة التربية والتعليم، نظمت اليوم مؤتمرًا صحفيا للحديث عن اخر استعدادات العام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية.

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