مجلس الوزراء ينفي 11 شائعة في 9 أيام.. انفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .





ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 4 حتى 13 سبتمبر 2019 ‏).





ونفى المركز الاعلامي،صحة ما تردد حول تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع " المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم ، كما تفي المركز ما اثير حول تفشي وباء الكوليرا بمحافظات مصر ، ونفي ايضا ما تداول حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها.





كما نفى المركز ما تردد حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص من التأمين الصحي الشامل الجديد ، ونفى المركز ما اثير حول زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة لتعديلات قانون ضريبة الدمغة ، كما نفي ما تداول حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة ، ونفي ما اثير حول استيراد الحكومة أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ.



