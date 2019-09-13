اهم الاخبار.. بشرى سارة انخفاض أسعار البنزين والغاز.. التبرعات ممنوعة بالمدارس.. واستشهاد 6 جنود بالجيش الإماراتي

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم، الجمعة، الموافق 13 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
التبرعات ممنوعة.. التعليم تحقق في جمع 10 آلاف جنيه بمدرسة في المنيا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جمع التبرعات في المدارس ممنوع بأى شكل من الأشكال غير القانونية.
الحكومة تطلق أول مبادرة لبدء إشراك المواطن في التخطيط للموازنة
بشرى سارة.. انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد
علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقي شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين
البترول: مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد لـ 2000 كيلو متر بالصحراء الغربية
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في شركة بدرالدين للبترول، فى عمل برنامج
إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة .. تفاصيل المشروع
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدف
اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة بث مباريات الدورى الممتاز
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، موقف مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني من لجوء أندية الدورى الممتاز إلى سلاح التهديد بعدم إذاعة المباريات فى الموسم الجديد 2019-2020.
بعد تمسكه بالأهلي.. ماذا قدم مؤمن زكريا مع المارد الأحمر
أكد مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل ...
استشهاد ستة من جنود جيش الإمارات
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات
اهم الاخبار
التبرعات ممنوعة.. التعليم تحقق في جمع 10 آلاف جنيه بمدرسة في المنيا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جمع التبرعات في المدارس ممنوع بأى شكل من الأشكال غير القانونية.
الحكومة تطلق أول مبادرة لبدء إشراك المواطن في التخطيط للموازنة
بشرى سارة.. انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد
علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقي شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين
البترول: مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد لـ 2000 كيلو متر بالصحراء الغربية
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في شركة بدرالدين للبترول، فى عمل برنامج
إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة .. تفاصيل المشروع
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدف
اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة بث مباريات الدورى الممتاز
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، موقف مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني من لجوء أندية الدورى الممتاز إلى سلاح التهديد بعدم إذاعة المباريات فى الموسم الجديد 2019-2020.
بعد تمسكه بالأهلي.. ماذا قدم مؤمن زكريا مع المارد الأحمر
أكد مؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي استمراره مع المارد الأحمر حتى يتم شفاؤه بشكل كامل ...
استشهاد ستة من جنود جيش الإمارات
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات
مكافأة غير متوقعة لسعودي عفا عن قاتل ابنه
خويتم الحارثي.. والد الطفل «معتز» المقتول في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قرر العفو عن قاتل نجله، وردا على إحسان والد الطفل المقتول، أعلن رجال الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي تبرعه بقطعة أرض في مكة.
بعد إثبات شرف إسراء غريب.. هكذا تعيش ابنة عمها المتهمة فى قتلها
يتردد اسم ريهام أبنة عم إسراء غريب والمتهمة بالتحريض على قتلها بزعم أن الفتاة غير شريفة، ومنذ الإعلان عن وفاة اسراء تداولت وسائل إعلام فلسطينية، أن ريهام قامت بإرسال مقطع فيديو خاص بالقتيلة وخطيبها...
غور الأردن بين وعود نتنياهو الانتخابية والأمن القومي الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
حرب وشيكة.. إسرائيل تنقل قوات جديدة إلى الحدود مع غزة
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت قوات جديدة وتعزيزات إضافية إلى فرقة قطاع غزة، وذلك في إطار الحشد للحرب المزمعة على القطاع لضرب حركة حماس
خويتم الحارثي.. والد الطفل «معتز» المقتول في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قرر العفو عن قاتل نجله، وردا على إحسان والد الطفل المقتول، أعلن رجال الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي تبرعه بقطعة أرض في مكة.
بعد إثبات شرف إسراء غريب.. هكذا تعيش ابنة عمها المتهمة فى قتلها
يتردد اسم ريهام أبنة عم إسراء غريب والمتهمة بالتحريض على قتلها بزعم أن الفتاة غير شريفة، ومنذ الإعلان عن وفاة اسراء تداولت وسائل إعلام فلسطينية، أن ريهام قامت بإرسال مقطع فيديو خاص بالقتيلة وخطيبها...
غور الأردن بين وعود نتنياهو الانتخابية والأمن القومي الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
حرب وشيكة.. إسرائيل تنقل قوات جديدة إلى الحدود مع غزة
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت قوات جديدة وتعزيزات إضافية إلى فرقة قطاع غزة، وذلك في إطار الحشد للحرب المزمعة على القطاع لضرب حركة حماس