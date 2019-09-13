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أخبار البلد

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: هكذا ندعم الشباب المصري

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
احمد عبد القوى - ميس رضا
كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن خطة البنك الطموحة تجاه الشباب المصري فى ضوء اهتمامه به، لافتًا إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات والمزايا الخاصة بالعملاء الشباب لفئتين من الشباب (من 16 عام إلى 21عام) ومن (21عام إلى 30 عام).

وأوضح "المغربي"، فى تصريح خاص ل "صدى البلد" ، أن البنك يقدم مزايا خاصة للشباب لمن هم دون الـ16 عاما من خلال إصدار البطاقة المدفوعة مقدما (Teens)، والتى تتيج الحصول على خصومات فى الكثير من المنافذ التجارية والتى يصل عددها إلى 70 منفذا تجاريا.

وأضاف " نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر"، : قام البنك بالعديد من الأنشطة الترويجية لمنتجات الشباب المستحدثة والحالية وذلك وفقا لخطة تواجد تجمع الشباب فى الساحل الشمالى بقريتى مارينا وديبلو خلال الشهرين الماضيين وذلك للترويج لبرنامج الشباب.

ولفت"المغربي"، إلى أن البنك يواصل نشاطه وتفاعله مع عملائه من فئة الشباب من خلال تواجده بجناح داخل المولات التجارية ( سيتى ستارز –كايروفيستيفال- مول مصر) كما يتواجد بجناح داخل النوادى (نادى الصيد – الأهلى –نادى الزمالك) بشكل متتابع خلال الشهرين المقبلين وذلك للترويج لبرنامج الشباب، إضافة إلى جولات ترويجية فى محافظات مصر بالدلتا والصعيد ( قنا – سوهاج –أسيوط – المنيا –إسكندرية – البحيرة –المنوفية – الغربية –المنصورة – الشرقية – القليوبية) خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر.

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