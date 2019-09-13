سياسي: ملفات ساخنة على رأس مباحثات البحرين وواشنطن.. تعرف عليها



وأضاف "المحلل السياسي"، لا ننسى أن البحرين انضمت للولايات المتحدة وبريطانيا في مشروع تأمين الملاحة البحرية والعمل على أمنها في الخليج ومضيق هرمز وهو لب وجوهر الأمن القومي للدول الخليجية.





ويجري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ديوان ولي عهد مملكة البحرين, أن سموه سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.



قال المحلل السياسي خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إن زيارة ولى عهد البحري لواشنطن تأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل التطورات الجارية فى المنطقة....وأوضح "البرديسي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المباحثات التى تجري بين البلدين تزخر بالعديد من القضايا التى استجدت على الساحة يتصدرها ملف الأمن البحري في مياه الخليج وتهدئة الأوضاع والتصدي لإيران وأذرعها التي تثير النعرات الطائفية الهادفة لتفتيت الدول وهدمها لصالح المشروع الإيرانى.بالإضافة إلى التطورات التي لم تعهد عليها المنطقة والمتمثلة في إستهداف الناقلات التجارية ومحطات ضخ النفط.