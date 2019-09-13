بأبسط المكونات.. تعلمي طريقة عمل بطاطس محشية

يمكنك استغلال البطاطس في أكثر من وصفة مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة جديدة لتحضير البطاطس، وهي طريقة عمل بطاطس محشية، وهي تعد احد الاكلات الشرقية، والتي تعتبر محببة بالنسبة للكبار والصغار، واليكم طريقة عمل بطاطس محشية بالتفصيل..



وقت التحضير: 10 دقيقة

وقت الطبخ: 30 دقائق

الكمية: تكفي لـ 7 اشخاص



ويمكن تقديم طريقة عمل بطاطس محشية بجانب الوجبات الأساسية، أو حتى على وجبة العشاء، فهي من اشهي المأكولات التي يمكن ان تقدميها لعائلتك، وأكثرها صحة، وذلك لما تحتويه من مكونات غذائية صحية مفيدة.



طريقة عمل بطاطس محشية



مقادير بطاطس محشية



٣بطاطس حلقات

(الحشوة)

بيض بالبسطرمة

(التغليف)

٣بيض

بقسماط متبل حار

زيت للقلي



طريقة عمل بطاطس محشية:



1- نقطع البطاطس شرائح سميكة و" تفتح من النصف كما نفتح عيش الكيزر".



2- نحمر البطاطس نصف تحميرة، و نقوم بحشوها بالبيض والبسطرمة.



3- نضعها في البيض والبقسماط المتبل.



4- نقلبها في الزيت، الى ان تصل للون الذهبي، ثم نرفعها من النار على مناديل المطبخ.



5- يتم نقدم بطاطس محشية في أطباق التقديم، مع الكاتشب، و السلطة الخضراء.