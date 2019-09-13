توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



ومن أبرز الحضور محمد رمضان، نرمين الفقي، إسعاد يونس، أحمد عبد العزيز وزوجته، أحمد بدير، أحمد رزق، أحمد حاتم، أشرف عبد الغفور، محمد دياب، إدوراد وزوجته، ومن الإعلاميين: عمرو الليثي، وائل الإبراشي، وأخرون.



ومن المقرر تكريم محمد رمضان، بحفل مهرجان الفضائيات العربية، ضمن فعاليات هذه الدورة عن دوره في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



وبمجرد وصول محمد رمضان إلى مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية، شهد المكان حالة كبيرة من التدافع والتزاحم حوله، قبل أن يحيطه مراسلي الصحف والقنوات ليعطي لهم تصريحات حول هذا التكريم.



وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل فى كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمى .



يذكر أن الدورة الأولى للمهرجان انطلقت عام ٢٠٠٨ وضمت أكثر من عشرين قناة فضائية عربية .