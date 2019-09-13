مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد فى الكونفدرالية حصريا على صدى البلد 2.. غدا

تعرض قناة "صدى البلد" مباراة فريق بيراميدز، مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الثامنة مساء السبت، والتي تقام على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلي يديره الإعلامي هاني حتحوت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



ويستضيف الاستوديو التحليلي علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، وتامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للزمالك.



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