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رياضة

مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد فى الكونفدرالية حصريا على صدى البلد 2.. غدا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:51 م
شعار صدي البلد
شعار صدي البلد
حسن العمدة
تعرض قناة "صدى البلد" مباراة فريق بيراميدز، مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الثامنة مساء السبت، والتي تقام على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلي يديره الإعلامي هاني حتحوت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويستضيف الاستوديو التحليلي علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، وتامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للزمالك.

يمكنك مشاهدة قناة صدى البلد على تردد:

27500 V 12169

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