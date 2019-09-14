إنتر ميلان يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي أمام أودينيزي

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره أودينيزي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدروي الإيطالي، بينما يطمح أودينيزي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي.



ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول تريب الدروي الإيطالي بـ 6 نقاط، بينما يحتل أودينيزي المركز الـ 14 بـ3 نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع فيورنيتنا ونابولي مع سامبدوريا.