مصر تعرضت لتحديات عصيبة .. السيسي: مخطط الإخوان التخريبي لمهاجمة الدولة فشل .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجماعات الإرهابية تعتمد على تفكيك الدول ومؤسساتها، مضيفا: "أن مصر مش هتقع إلا أما جيشها يقع" ، لافتا إلى أن مصر تعرضت لتحديات عصيبة خلال السنوات الأخيرة.



وأكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب في نسخته الثامنة، اليوم السبت، أن مصر تعرضت لمؤامرة على وزارتى الداخلية والدفاع نظرا لكونهما مراكز الثقل المسئولة عن حماية الدولة من السقوط فى أيدي القوى الإرهابية.



وأوضح الرئيس السيسى ، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشل مخططهم التخريبي فى مهاجمة الدولة وثبت بالدليل القاطع فشلها الذريع، قائلا : أنا قلت كل ده للقوى السياسية والدينية اللى قابلتهم وأنا مدير للمخابرات الحربية معندكمش مركز دراسات فكرى واحد في مصر فإزاى هتكونوا جاهزين لإدارة دولة".



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



ويعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



