ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تعرضت لتحديات عصيبة .. السيسي: مخطط الإخوان التخريبي لمهاجمة الدولة فشل .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:31 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
شيرين عادل
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجماعات الإرهابية تعتمد على تفكيك الدول ومؤسساتها، مضيفا: "أن مصر مش هتقع إلا أما جيشها يقع" ، لافتا إلى أن مصر تعرضت لتحديات عصيبة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب في نسخته الثامنة، اليوم السبت، أن مصر تعرضت لمؤامرة على وزارتى الداخلية والدفاع نظرا لكونهما مراكز الثقل المسئولة عن حماية الدولة من السقوط فى أيدي القوى الإرهابية.

وأوضح الرئيس السيسى ، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشل مخططهم التخريبي فى مهاجمة الدولة وثبت بالدليل القاطع فشلها الذريع، قائلا : أنا قلت كل ده للقوى السياسية والدينية اللى قابلتهم وأنا مدير للمخابرات الحربية معندكمش مركز دراسات فكرى واحد في مصر فإزاى هتكونوا جاهزين لإدارة دولة".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

ويعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإرهاب وتأثير السوشيال ميديا.. الرئيس يستعرض جلستين رئيسيتين خلال النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بالمنارة.. وعرض التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر في إطار حروب الجيل الرابع

فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب ..فيديو

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب

شاهد.. تحية أبطال دورة الألعاب الأفريقية 2019 في مؤتمر الشباب الثامن

ترشيحاتنا

حكم نزول قطرة بول بعد الوضوء

الرئيس السيسي: الإرهاب هدفه إسقاط المؤسسات الحيوية بمصر وعلينا جميعا متابعة المعركة

مصر تعرضت لتحديات عصيبة .. السيسي: مخطط الإخوان التخريبي لمهاجمة الدولة فشل .. فيديو

الإفتاء توضح صحة التبرع بجميع التركة قبل الوفاة لحرمان الورثة.. فيديو

شاهد.. منة فضالي تشكر مهرجان الفضائيات العربية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية