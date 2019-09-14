شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت

زف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بشرى سارة للجماهير، بشأن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "مباراة الأهلي وكانو سبورت ستذاع عبر قناة أون سبورت".



ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت فى تمام الساعة 6 مساء، بتوقيت القاهرة .



ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي في المباراة كل من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول



خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي



خط الهجوم: صلاح محسن