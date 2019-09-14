ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:02 م
كونتي مدرب إنتر
كونتي مدرب إنتر
إسماعيل محمود
حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي أودينيزي ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

كانت المباراة متوازنة بين الفريقين في البداية ، لكن حكم المباراة طرد الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب نادي أودينيزي في الدقيقة 35 ، ليكمل فريقه المباراة منقوصًا ، وهو الأمر الذي استغله ستيفانو سينسي في الدقيقة 44 ، واحرز هدف التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط إنتر ميلان لتعزيز النتيجة ، لكن دفاع أودينيزي وحارس مرماه كانا صامدين ، لتنتهي المباراة بتفوق إنتر بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

تحليل أداء انتر ميلان ضد كالياري .. هكذا حلق أعلى قمة الدوري الإيطالي..فيديو

نابولي يتجاوز نكسة يوفينتوس ويفوز على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا

بعد عرضه فيديوهات مفبركة بمؤتمر الشباب لفضح الشائعات.. الخشاب: ما حدث ليس تمثيلية

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

تامر عاشور يحيي أول حفل بعد خطوبته من ملكة جمال الكون

على أنغام أغنية Waka waka .. نشوى مصطفى تفضح ابنتها فى حفل الزفاف .. فيديو

فيديوجراف | تفاصيل مرض مؤمن زكريا وحقيقة اعتزاله وموقف الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور