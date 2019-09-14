إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي أودينيزي ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



كانت المباراة متوازنة بين الفريقين في البداية ، لكن حكم المباراة طرد الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب نادي أودينيزي في الدقيقة 35 ، ليكمل فريقه المباراة منقوصًا ، وهو الأمر الذي استغله ستيفانو سينسي في الدقيقة 44 ، واحرز هدف التقدم لفريقه.



وفي الشوط الثاني، استمر ضغط إنتر ميلان لتعزيز النتيجة ، لكن دفاع أودينيزي وحارس مرماه كانا صامدين ، لتنتهي المباراة بتفوق إنتر بهدف نظيف.



وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.