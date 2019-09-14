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رياضة

مفاجأة صادمة يفجرها حازم إمام عن لقاء العودة تحرم الزمالك من التأهل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:17 م
حازم إمام
حازم إمام
حسام الحارتي
علق حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق علي هزيمة الزمالك من منافسه جينيراسيون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " السبت "، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح جينيراسيون قائلا:" الزمالك لن يتأهل في حالة خوض المباريات بدون تنظيم ".

حازم إمام يعلق على هزيمة الزمالك
وأضاف حازم خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي جينيراسيون استطاعوا استخدام القدرة الهجومية والتنظيم داخل الملعب بصورة مميزة للغاية .

الزمالك يتعثر أمام جينيراسيون
وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

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