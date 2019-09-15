استعدادًا للممتاز.. شيكابالا يؤازر أسوان بالتواجد في تدريب الفريق

حرص اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، مساء أمس السبت، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى خلال التدريب الأول لهم بعد الراحة السلبية التى أخذها الفريق، استعدادًا للموسم الجديد بالدورى الممتاز موسم 2019 /2020.





وكان في استقبال نجم الزمالك وابن أسوان الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي، ومسئولي مجلس الإدارة ، وحثّ شيكابالا اللاعبين علي ضرورة الظهور بشكل مميز يليق باسم نادي أسوان وتقديم نتائج متميزة تجعلهم في مركز متقدم وعدم الهبوط مرة أخرى للقسم الثانى.





وصرح مصطفي أمين، عضو مجلس الإدارة في تصريحات لـ"صدى البلد" بأنه تم التعاقد رسميا مع المهاجم الإثيوبي الدولى "أوميد أوكرى" والذى لعب لأندية إنبى والاتحاد وسموحة السابق ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد .



