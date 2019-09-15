بديل تركى ال الشيخ.. غدا | اختيار الرئيس الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم

تنظم الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم غدا، الإثنين، اجتماعها الـ 25 غير العادي في جدة بالسعودية؛ الذي على ضوئه سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد.





ويسبق ذلك، اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ 69، برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوة؛ لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تكون امتدادًا لمسابقات الأندية العربية السابقة، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.



