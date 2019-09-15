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رياضة

بديل تركى ال الشيخ.. غدا | اختيار الرئيس الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:54 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
عمر سلامة
تنظم الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم غدا، الإثنين، اجتماعها الـ 25 غير العادي في جدة بالسعودية؛ الذي على ضوئه سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد.

ويسبق ذلك، اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ 69، برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوة؛ لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تكون امتدادًا لمسابقات الأندية العربية السابقة، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

ورحب رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الأمانة العامة أتمت التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادي واجتماعي مجلس الاتحاد في دورتيه الـ 69 والـ 70.

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