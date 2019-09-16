أخبار اليوم .. ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط .. تقدم قيس سعيد والمرشح السجين في انتخابات تونس.. رونالدو يبكى على الهواء

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
عقب الهجمات على منشأتين سعوديتين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط
صعدت أسعار النفط ما يقرب من 15% عند فتح الأسواق أمس الأحد بعد هجمات على منشآت نفط في السعودية أمس ما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.
ساقط مالوش ترتيب.. شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي بأغنيتين
طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم «شعبولا»، أغنية جديدة، لمهاجمة المقاول والممثل محمد على، بعد تصريحاته المسيئة لمؤسسات الدولة.
لفتة إنسانية.. جماهير فلسطين تدعم مؤمن زكريا في أزمته الصحية.. ماذا فعلوا
شهدت مباراة فريق خدمات النصيرات بالدوري الفلسطيني والتي حقق فيها فوزًا على ضيفه الجلاء بهدفين دون رد في قطاع غزة، لفتة إنسانية من قبل الجماهير تجاه مؤمن زكريا.
مؤشرات أولية.. قيس سعيد والمرشح السجين في جولة إعادة الانتخابات التونسية
كشفت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.
قرار عاجل من ترامب بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار عاجل بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو السعودية.
مسئول أمريكي: هذه الدولة المسؤولة عن الهجمات على المنشآت السعودية
كشف مسئول بالإدارة الأمريكية عن ضلوع إيران وراء الهجمات التي تعرض لها منشأت نفطية سعودية، وذلك باستخدام عشرات الطائرات الكروز، و20 طائرة مسيرة "بدون طيار".
رئيس وزراء السودان يزور مصر
كشفت وكالة الأنباء السودانية عن قيام عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، زيارة إلى مصر، وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو
فاجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع عندما كشف عن رد فعله إذا التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري بين الفريقين الجمعة المقبل.
كريستيانو رونالدو يبكى على الهواء بسبب والده المتوفى.. فيديو وصور
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مؤثرا، يظهر لحظة بكاء البرتغالى الدولى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو دموعه على الهواء مباشرة، بعد ظهور لقطات لوالده المتوفى.
عقب الهجمات على منشأتين سعوديتين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط
صعدت أسعار النفط ما يقرب من 15% عند فتح الأسواق أمس الأحد بعد هجمات على منشآت نفط في السعودية أمس ما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.
ساقط مالوش ترتيب.. شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد علي بأغنيتين
طرح المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم «شعبولا»، أغنية جديدة، لمهاجمة المقاول والممثل محمد على، بعد تصريحاته المسيئة لمؤسسات الدولة.
لفتة إنسانية.. جماهير فلسطين تدعم مؤمن زكريا في أزمته الصحية.. ماذا فعلوا
شهدت مباراة فريق خدمات النصيرات بالدوري الفلسطيني والتي حقق فيها فوزًا على ضيفه الجلاء بهدفين دون رد في قطاع غزة، لفتة إنسانية من قبل الجماهير تجاه مؤمن زكريا.
مؤشرات أولية.. قيس سعيد والمرشح السجين في جولة إعادة الانتخابات التونسية
كشفت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.
قرار عاجل من ترامب بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار عاجل بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو السعودية.
مسئول أمريكي: هذه الدولة المسؤولة عن الهجمات على المنشآت السعودية
كشف مسئول بالإدارة الأمريكية عن ضلوع إيران وراء الهجمات التي تعرض لها منشأت نفطية سعودية، وذلك باستخدام عشرات الطائرات الكروز، و20 طائرة مسيرة "بدون طيار".
رئيس وزراء السودان يزور مصر
كشفت وكالة الأنباء السودانية عن قيام عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، زيارة إلى مصر، وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو
فاجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع عندما كشف عن رد فعله إذا التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري بين الفريقين الجمعة المقبل.
كريستيانو رونالدو يبكى على الهواء بسبب والده المتوفى.. فيديو وصور
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مؤثرا، يظهر لحظة بكاء البرتغالى الدولى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو دموعه على الهواء مباشرة، بعد ظهور لقطات لوالده المتوفى.