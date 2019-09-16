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منوعات

أخفتها آبل .. آيفون 11 يحتوي على ميزة يتمناها الجميع .. تفاصيل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
آيفون 11
آيفون 11
آية جمعة
كان من الصادم معرفة أن أجهزة آيفون iPhone الجديدة من آبلApple؛ iPhone 11 وiPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max تحتوي على ميزة كان يُعتقد أن شركة أبل قد ألغتها لكنها موجودة ولكنها مخفية داخل الجهاز، بحسب "فوربس" الأمريكية.

وكشف "سوني ديكسون"، المختص بأخبار شركة آبل، على حسابه عبر "تويتر" أن سلسة آيفون 11 تحتوي على القطع اللازمة لتمكين ميزة الشحن الثنائي أو الشحن اللاسلكي العكسي (إمكانية شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا) إلا أن أبل لا تريدها الآن في الآيفون.

وقال ديكسون: "تقول المصادر الموثوقة إن أجهزة iPhone 11 و 11 Pro تشمل الأجهزة الخاصة بالشحن الثنائي، ولكنها معطلة في البرامج، وأنا غير متأكد مما إذا كان قد تمت إزالته قبل تشغيل الإنتاج النهائي".

ووفقا لما ذكرته "فوربس"، ويعتقد أن ترك الجهاز في الداخل يمنح آبل Apple المرونة اللازمة لمواصلة العمل على الميزة عبر البرامج.

ويمكن أن تفاجئ آبل Apple بعد ذلك مالكي iPhone 11 (وتغري المشترين الجدد) من خلال تمكين الميزة في تحديث iOS والحصول على الإشادة من خلال ذلك، وهذا ما تفعله آبل معظم الوقت.

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