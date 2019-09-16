العراق: انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات إرادة النصر لملاحقة داعش في صحراء الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد.



وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ـ في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ "انطلقت المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر اليوم في صحراء الأنبار بمشاركة ألوية عدة من الجيش العراقي".



وأوضح يار الله أن العملية ستشمل مناطق جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود السعودية العراقية.



وتأتي العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى ميليشيات الحشد الشعبي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة.