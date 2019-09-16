فاروق حسني شخصية مهرجان سماع الدولي للإنشاد.. ومشاركة من 20 دولة

يشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثانية عشرة، أكثر من ٢٠ دولة، ومن المقرر أن ينطلق تحت شعار" وطن بلا حدود"، في الفترة من ٢١ حتى 26 سبتمبر الجاري، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، حيث تحل أفريقيا ضيف شرف المهرجان بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام.





ويقول الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، إن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق هو شخصية المهرجان هذا العام الذي دعم مشروع فرقة رسالة سلام والتي بدأت بفرقة ومدرسة سماع التي تجمع بين التراث الإسلامي والتراث القبطي عام ٢٠٠٧ بقبة الغوري، بهدف التأكيد على تفرد الشخصية المصرية والتي ارسلها كسفيرا لدول العالم المختلفة، ثم تدشينه وإقامة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية والذي أصبح له مكانة دولية وصولا الي حلم ملتقى الاديان بسانت كاترين ومجمع الأديان بالقاهرة.





ويضيف عبد الفتاح، أننا سننتقل في"قافلة سلام" بمهرجان سماع وملتقى الأديان إلى بلدان أوروبية وعربية لنؤكد على أن مصر تستطيع أن تقيم حوار للثقافات لتؤكد على جوهر الاديان والمحبة والسلام والتواصل الإنساني مع الشعوب، مضيفا بأنه ستقام احتفالية" ملتقى الاديان" في دورته الخامسة بمجمع الاديان بمصر القديمة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري، تحت عنوان "هنا نصلي معا" والذي أقيمت دوراته الثلاثة السابقة بسانت كاترين ثم انتقلت بعد ذلك الي مجمع الاديان بالقاهرة من العام الماضي، متمنيا انتصار إقامة قداس صوفي يضم ١٠٠٠ مرنم ومنشد، حيث تتناغم الأصوات وتتوحد لتؤكد على لحظة التواصل الإنساني وعمق مفهوم الأديان .



