وزير خارجية ألمانيا: هجمات أرامكو تصعيد خطير للتوتر بالمنطقة

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرا إلى أن "الهجمات تزيد خطر تصعيد الأوضاع".



وقال ماس في مؤتمر صحفي إن "برلين تعكف حاليا مع شركائها على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "مستعدة" لرد محتمل على الهجمات، بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الهجوم على إيران.



وقالت إيران اليوم الاثنين، إن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية "غير مقبولة" و"لا أساس لها".



وأدان عباس الموسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الادعاءات، معتبرا أن "نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى من الكذب".



وتعرضت السعودية، في وقت مبكر في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.





