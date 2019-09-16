ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية ألمانيا: هجمات أرامكو تصعيد خطير للتوتر بالمنطقة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:49 م
وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وكالات
صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرا إلى أن "الهجمات تزيد خطر تصعيد الأوضاع".

وقال ماس في مؤتمر صحفي إن "برلين تعكف حاليا مع شركائها على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "مستعدة" لرد محتمل على الهجمات، بعدما ألقى مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الهجوم على إيران.

وقالت إيران اليوم الاثنين، إن الاتهامات بأن لها دور في الهجوم على المنشآت البترولية السعودية "غير مقبولة" و"لا أساس لها".

وأدان عباس الموسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الادعاءات، معتبرا أن "نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار الحد الأقصى من الكذب".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر في 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيق بخير.. التفاصيل الكاملة لـ حريق أرامكو السعودية.. الحوثيون يعلنون مسئوليتهم ويعترفون: لنا جواسيس.. فيديو

بعد الهجوم الإرهابي على أرامكو.. بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحوثيين

بعد هجوم أرامكو.. أمريكا: مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الطارئ

بعد استهداف أرامكو.. مصدر: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل تستغرق أسابيع

هجوم أرامكو.. فرنسا تدين الهجمات على المنشآت النفطية السعودية

الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.. اعتداء أرامكو يتسبب في تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية.. واشنطن تلقي باللوم على إيران وطهران تنفي.. إدانات عربية ودولية بالجملة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلى.. سموحة فى ورطة.. اعرف السبب

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

أخبار الرياضة ليلا .. المحترفون يرفضون حسام حسن في المنتخب.. مرتضى منصور يحذر جماهير السوبر

قاتل شقيقه في مدينة نصر يمثل جريمته: كنت رايح أطالبه بالميراث

أول تعليق من الشاهد عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور