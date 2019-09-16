نشرة الرياضة .. منتخب مصر في قبضة ايهاب جلال .. طريق محمد صلاح في مونديال الأندية .. ورحيل مدحت شلبي عن نايل سبورت

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لكم أبرز الأخبار الرياضية اليوم الاثنين الموافق 16-9-2019، ومن أبرزها:أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من من 11 – 21 ديسمبر الجاري، والتي تقام في مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمدينة "زيوريخ" السويسرية عن مواجهات شرسة.بدأت مجريات القرعة اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ويشارك في سحب القرعة مايكل اوين أسطورة الكرة الإنجليزية.تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء الجمعة المقبلة إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك فى إطار لقاء نهائى السوبر.قرر محمود فتح الله، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والبالغ من العمر 37 عامًا، اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا، وذلك بعدما فشل في الحصول على عرض مناسب من فرق الدوري الممتاز، للتواجد ضمن صفوفها خلال الموسم الجديد.لا صوت يعلو داخل أركان الشارع الكروى المحلى الآن فوق اسم مدرب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد خروج المنتخب المفاجئ من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.أعل الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة كأس السوبر 2019 بين الأهلي ومنافسه الزمالك الجمعة المقبلة في تمام الثامنة مساء، عبر شاشة قناة أون سبورت.يحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" الموعد النهائى لمباراة الترجى التونسى والزمالك فى نهائى السوبر الإفريقى خلال الأسبوع الجارى.أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز والملاعب التي ستستضيف لقاءات الفرق.كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ورئيس بعثة الفريق في زنجبار عن كواليس اقتراب تولي إيهاب جلال المدير الفني للفريق قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم.رحل الإعلامى مدحت شلبى مقدم البرامج الرياضية عن قناة نايل سبورت بشكل رسمى بعد انتهاء تعاقده مع القناة وعدم تجديده.أصبح إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى قاب قوسين أو أدنى من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد خروج المنتخب المفاجئ من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.