عقدة برج العرب تطارد الزمالك قبل مواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء الجمعة المقبلة إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة الأهلى والزمالك فى إطار لقاء نهائى السوبر.



وتعد مواجهة الاهلى والزمالك واحدة من أقوى اللقاءات على مستوى القارة الإفريقية بالكامل فى ظل المنافسة التاريخية بين الفريقين الكبيرين.



ويمتلك الأهلى سجلا قويا فى تاريخ مبارياته مع الزمالك على ملعب برج العرب ، بعد أن حقق 4 انتصارات بينما فاز الزمالك مرة واحدة وفرض التعادل نفسه مرتين فى لقاءات القطبين.



وأصبح السؤال الاهم الآن لدى عشاق كرة القدم الزملكاوية ، هل ينجح الأبيض فى كسر عقدة الأهلى على ملعب برج العرب خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى أجراها مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب المستويات الفنية والبدنية وعلى رأسهم المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومحمد عواد وكريم بامبو ومحمد أبو جبل وإمام عاشور بجانب استعادة خدمات الثلاثى محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافى.



