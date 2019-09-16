شاهد فضيحة نتنياهو.. يتغلب على قصر قامته بوضع قدميه على كتاب

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء لقاء تليفزيوني مع الإعلامية الإسرائيلية، تال شاليف، وهو يحاول التغلب على قصر قامته وارتفاع الكرسي الذي يجلس عليه بأن وضع قدميه على أحد الكتب.



وعلقت الإعلامية الإسرائيلية التي أجرت معه اللقاء قائلة: كنت سأسأله عن الكتاب الذي يقرأه في الوقت الحالي، وعندما لاحظت الكتاب، تراجعت عن السؤال.



وتأتي فضيحة نتنياهو قبل فترة وجيرة من الانتخابات الإسرائيلية المقررة، غدا الثلاثاء.



وقالت مصادر إسرائيلية إن الكتاب الذي وضع نتنياهو عليه ساقيه هو "100 عام من الفن الإسرائيلي".