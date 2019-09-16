إصابة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان فى دورى الأبطال

تواصلت الأنباء السيئة على زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بعدما تعرض نجم الفريق الملكي لإصابة ستبعده عن بعض المباريات المقبلة.



وأصدر ريال مدريد، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا عبر موقعه، كشف فيه تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مارسيلو ظهير الفريق الملكي.



وذكر بيان ريال مدريد أنه بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الإثنين على لاعبنا مارسيلو من قبل المركز الطبي لريال مدريد، ثم تشخيص الحالة بأنها إصابة على مستوى الرقبة".



وأفاد النادي بأن الجهاز الطبي سيراقب عملية تعافي اللاعب البرازيلي، فيما لم يذكر مدة غياب مارسيلو.



وبات من المؤكد، عدم اعتماد زيدان على لاعبه مارسيلو، لينضم لمصابي الملكي على غرار لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وماركو أسينسيو.



ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.