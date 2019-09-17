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الخارجية المصرية: هناك مجالات تعاون رحبة بين مصر وفرنسا أهمها التعليم.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:01 م
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
ندى فتح الله
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك إرادة سياسية قوية على مستوى إدارتي مصر وفرنسا وعلى مستوى المؤسسات الحكومية في استمرار العمل على أرضية صلبة من العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين.

وتابع سامح شكري خلال مؤتمر صحفي يجمعه ونظيره الفرنسي جان–إيف لودريان، أن هناك مجالات رحبة للتعاون، على رأسها؛ الثقافية والتعليمية، معربًا عن تطلعهم للاستمرار في التنسيق الوثيق والتعاون من خلالها لتحقيق مصلحة البلدين.

وأوضح سامح شكري أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي الـ 17 له.

وأكد سامح شكري أنهم في مصر لا يشعرون بالزيارات المتكررة لوزير الخارجية الفرنسي ، حيث أنهم يتطلعون دائمًا لرؤيته.

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