بتكلفة 144 مليون جنيه.. إقامة 26 مشروعا استثماريا جديدا في الإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية أنه تم اعتماد الموافقة النهائية على إقامة عدد 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالاسماعيلية.



تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 144 مليون جنيها وتوفر نحو 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات وأجهزة منزلية وكهربائية ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط وتصنيع بلط وإنتاج الكواشف المعدنية ومستلزمات التعبئة والتغليف وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات ومنتجات الاسفنج الصناعى والمراتب .



جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة والتى ترأسها نائب المحافظ فى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وعمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية مستثمرى الاسماعيلية ومحمد عبد الوهاب رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومحمد سالم رئيس المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وهدى عبد العزيز مدير مكتب خدمة المستثمرين ومديرى مديريات القوى العاملة والزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذى تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة .



وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافي أية ملاحظات أو مخالفات للوائح والقوانين المنظمة للعمل.



ويأتى هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.



كما أكد نائب محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة فى اسرع وأقل وقت ممكن بعيدا عن أى شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية .