الكسكسي والبروكلي .. اكتشف 6 أكلات تعشقها القطط

تحب القطط أن تتناول الأسماك، واللحوم بطريقة يومية، ولكن عليك ان تقدم لها مزيد من الأطعمة لتصبح قطه صحية، خالية من الأمراض، وتساعده على النمو بطريقة سليمة، فوفقًا لموقع "webmd" نقدم لك الأطعمة التي تأكلها القطط بجانب اللحوم والسمك واللبن .



اللحوم

تمد اللحوم القطط بالبروتين، وتجعلة بصحة أفضل، وتقوي الجهاز التناسلي لديه، فالقط يحب جميع اللحوم مثل اللحم البقري، والدجاج، والديك الرومي، ويجب أن تتجنب اللحم الغير مطهيه لانها تجعل القط مريض.



الحبوب

يحتوي الشوفان والكسكسي والذرة على البروتينات التي تمد القط بالحيوية، ولكن عليك أن تقدمها له بطريقة مهروسة جيدًا حتى يستطيع تناولها بسهولة.



السمك

الاسماك من الأطعمة المفضلة لدى القطط، وتحب أن تأكلها بإستمرار، فهي مفيدة، لأحتوائها على الكالسيوم.



البيض

القطط تميل إلى تناول البيض، فيمكن أن تقدم لها بيض مسلوق من 2-3 اسبوعيًا.



الخضراوات

بالرغم من احتواء الخضروات على فوائد كثيرة، لكن القطط لا تفضل أكلها بإستمرار، فعليك تقديمها مرة في الأسبوع لتنوع الوجبات، ومن أكثر الخضروات التي يمكنها أكلها: الخيار، والبروكلي، وابتعد عن البصل والثوم.



الجبن

الجبن عبارة عن وجبة خفيفه غنية بالبروتين، ولكن تقدم له بكميات قليلة، فالذي يكمل تلك الوجبة السمك البيض واللحوم.