جاكيت بدلة أصفر.. ياسمين صبرى تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بإطلالة جذابة للغاية، وفاجأت جميع متابعيها.





وعلق متابعو ياسمين صبرى على صورتها "حلوة يا اخواتي، قمر"، حيث عبروا جميعهم عن مدى حبهم الشديد لها، ومدى إعجابهم بإطلالتها.





وارتدت ياسمين صبرى جاكت بدلة صفراء باللون الأصفر، وأزرار باللون الفضي، وارتدت تحته توب باللون الزيتي، وهو ما أبرز أناقتها.





ورفعت ياسمين صبرى شعرها إلى الأعلى "كحكة"، وهو ما أظهر ملامح وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، والاي لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.





وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بارتداء قرطين باللون الذهبي، مع أسورة بسيطة على يديها من نفس اللون.



