ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جاكيت بدلة أصفر.. ياسمين صبرى تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:03 م
آية التيجي
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بإطلالة جذابة للغاية، وفاجأت جميع متابعيها.

وعلق متابعو ياسمين صبرى على صورتها "حلوة يا اخواتي، قمر"، حيث عبروا جميعهم عن مدى حبهم الشديد لها، ومدى إعجابهم بإطلالتها.

وارتدت ياسمين صبرى جاكت بدلة صفراء باللون الأصفر، وأزرار باللون الفضي، وارتدت تحته توب باللون الزيتي، وهو ما أبرز أناقتها.

ورفعت ياسمين صبرى شعرها إلى الأعلى "كحكة"، وهو ما أظهر ملامح وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، والاي لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بارتداء قرطين باللون الذهبي، مع أسورة بسيطة على يديها من نفس اللون.


واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

☺️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر وشعر قصير.. يسرا اللوزي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بفستان شفاف.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بملابس غجرية.. يسرا اللوزي تبرز جمالها بأحدث جلسة تصوير

بـ تيشيرت أبيض ومكياج ناعم.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة ..شاهد

بفستان قصير كحلي كت.. منة عرفة جمالها وأنوثتها بـ إطلالة جريئة

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

الموز يتسبب في طرد ناقد رياضي من برنامج على الهواء مباشرة

قناة مجانية تعلن نقل مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دار الإفتاء تصحح فتواها عن حكم حب المرأة لرجل غير زوجها

قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة السوبر

مشاجرة مع حدث مسجل خطر انتهت بإلقاء البراءة من الدور الخامس ودفن جثته فى أكوام الرمال

تحيا الستات.. سيدة مصرية تؤلف أبيات شعر مؤثرة في حب مصر ودعم السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

لأول مرة في الفلبين.. المئات يحتفلون باليوم الوطني السعودي89 ..صور