توفيق عكاشة: ابني جاب 4 بطات ودكر وعمل مزرعة بط.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشباب يتجه إلى فكرة إنشاء المشروعات الخاصة بهم.



وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:"ابني اشترك مع اصدقائه في تجهيز عربة لبيع الطعام".



وتابع توفيق عكاشة:" ابني جاب 4 بطات وذكر وقالي هعمل مزرعة بط ، وفعلا المشروع نجح وحب يكبر المشروع وجاب 60 فرخة و9 ديوك".

