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رياضة

موعد سفر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لتلقي العلاج

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
نور عادل
أنهى مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إجراءات سفره إلى ألمانيا من أجل بدء رحلة علاجه بعد أزمته الأخيرة.

ومن المنتظر أن يطير مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات من حجز الطبيب المعالج والمستشفى الخاص به في ألمانيا.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للحصول على التقارير الطبية لعرضها على الأطباء في ألمانيا.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التكفل بسفر مؤمن زكريا، وعلاجه في ألمانيا علي الرغم من عدم قيد اللاعب في القائمة المحلية.

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