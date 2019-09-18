إحباط ترويج 480 كيلو لحوم ودهون في القاهرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة لحفظ المجمدات بالبساتين يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر.



وعُثر بداخل الثلاجة على 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.