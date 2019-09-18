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حوادث

إحباط ترويج 480 كيلو لحوم ودهون في القاهرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
محمد صبري
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة لحفظ المجمدات بالبساتين يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر.

وعُثر بداخل الثلاجة على 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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