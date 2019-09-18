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توك شو

طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون ..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون.

وتضمّنت مقادير عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون ما يلي:

2 شريحة سمك فليه
ربع كوب دقيق
4 معالق زبدة
عصير ليمون
ملح+ فلفل
بقدونس مفروم
زيت

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

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