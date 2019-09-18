طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون ..فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون.



وتضمّنت مقادير عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون ما يلي:



2 شريحة سمك فليه

ربع كوب دقيق

4 معالق زبدة

عصير ليمون

ملح+ فلفل

بقدونس مفروم

زيت



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

