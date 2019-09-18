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رياضة

المدير الفنى للزمالك يطلع على آخر تطورات مصطفى فتحي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:24 م
الصربي ميتشو المدير
الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك
القسم الرياضى
طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تقرير شامل عن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق للوقوف على الحالة الطبية له.

وغاب فتحي عن صفوف الزمالك لفترة طويلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وعدم تماثله للشفاء حتى الآن.

ويرغب ميتشو في الاعتماد على مصطفى فتحي في لقاءات الدوري المقبلة، وسط قناعته بشكل كبير بقدراته وإمكانياته بعدما شاهد بعض المباريات له وأثنى على مستواه وقدراته.

وطلب المدرب من الجهاز الطبي تقريرا شاملا عن اللاعب لمعرفة الموقف النهائي له ومدى إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة.

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